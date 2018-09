Ana Rosa, víctima de un robo Ana Rosa Quintana. La presentadora cuenta en televisión cómo le robaron el coche recién comprado EL COMERCIO Gijón Jueves, 13 septiembre 2018, 18:11

A las puertas de su casa, el mismo día de sacarlo del concesionario. Ana Rosa Quintana parece que no atraviesa una buena racha. Además de la detención de su marido, el empresario Juan Muñoz, a finales de julio, de lo que habló en el primer programa de la nueva temporada, ahora ha desvelado otro suceso para olvidar: el robo de su coche.

Según ha contado en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco), fue el mismo día que lo sacó del concesionario: «Me robaron el coche nuevo. No me llegué a dar un paseo. Según salió del concesionario, lo aparcamos en casa y, a la mañana siguiente, no estaba», relató.

Quintana contó este episodio en la mesa de actualidad del programa, en la que analizaban el aumento de robo de vehículos en algunas ciudades españolas. Su compañero de pantalla Joaquín Prats narró hechos parecidos padecidos por conocidos suyos durante las vacaciones de verano.