Anabel Pantoja, víctima de un robo en su casa Anabel Pantoja. / Telecinco La joven ha declarado que le han sido sustraídos un ordenador, dos tablets, un móvil, un bolso de piel, joyas y botes de champú CARLA COALLA Miércoles, 17 julio 2019, 18:06

Las malas noticias parecen haberse cebado con Anabel Pantoja, que después de una semana particularmente difícil en 'Sálvame', a lo que se suma la tristeza de la colaboradora por no poder estar en la reunión familiar que su tía ha organizado en la finca 'Cantora', ha tenido que hacer frente a un robo en su casa. La sobrina de Isabel Pantoja se habría encontrado la casa desvalijada a su regreso de la fiesta de cumpleaños organizada con motivo de sus 33 años, siendo especialmente llamativa la falta de un ordenador, dos tablets, un móvil, un bolso de piel, varias joyas, incluso varios botes de champú, un cuantioso botín que habría pasado a engrosar las arcas de los asaltantes.

La principal hipótesis con la que se trabaja en este robo es que el asalto se habría producido el domingo por la noche y que el ladrón (o ladrones) podrían haber accedido al inmueble, que es un primer piso, por un balcón que se encontraba abierto, apoyándose en una tubería de gas. «Yo creo que me tenían observada, pero me ha dicho la policía que no hagamos nada y que los dejemos a ellos», ha declarado Anabel Pantoja en 'Sálvame'.

Pero la joven no lo ha dejado ahí y ha querido lanzar un mensaje al autor, o autores, del asalto perpetrado en su domicilio particular: «Caco, sinvergüenza, con caspa y con el pelo grasiento, porque para llevarte seis champús...Te voy a decir una cosa, si me llegas a coger allí cuando entras a mi casa, te digo yo que no salgo corriendo, sales tú corriendo», aseguraba Anabel Pantoja al autor del robo acaecido en su casa.