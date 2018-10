Los insultos de Andy y Lucas a una concejala en un concierto: «Mamarracha, va ciega perdida» El dúo actuó en las fiestas del pueblo granadino de Órgiva y llamó «mamarracha» y «sinvergüenza» a su regidora de fiestas. El ayuntamiento denunciará lo ocurrido EL COMERCIO Gijón Miércoles, 3 octubre 2018, 11:00

El ayuntamiento de Órgiva (Granada), ha anunciado medidas legales contra el dúo musical Andy y Lucas por insultar públicamente durante su concierto y ante más de 2.000 personas a su concejala de fiestas, María del Carmen Arenas.

Al parecer los cantantes aprovecharon su actuación para insultar desmesuradamente a la regidora por un desacuerdo entre el dúo y el ayuntamiento por el uso de los dos únicos baños públicos que había en el recinto y que se encontraban cerca de los camerinos. El asunto terminó con el grupo en el escenario llamando «mamarracha» y «sinvergüenza» a su concejala de fiestas.

«Un pueblo, una localidad como ésta no merece tener la concejala tan sinvergüenza que tenéis, así de claro os lo digo», empezó a decir Lucas sobre el escenario. A continuación explicó que la concejala no paró de insultarles, supuestamente, desde que llegaron. Continuó diciendo: «Nosotros no hemos hecho nada, va ciega perdida, vosotros no merecéis la mamarracha que tenéis».

«Nosotros somos un pueblo pequeño, no tenemos muchas infraestructuras (…) se les dijo que eran públicos y que tenían que estar abiertos, siempre se ha hecho así, el año pasado con Medina Azahara, también con Azúcar Moreno y el resto de grupos que han pasado por aquí», explicó la alcaldesa.

Al parecer, los artistas querían tenerlos cerrados porque la gente entrarían para verles. Al final se acabaron abriendo al público.

Según la alcaldesa, la concejala no habló con los artistas, sino con su manager. Luego se cruzó con Lucas y le dijo que tendría «unas palabritas con ella». Después de eso se produjeron los insultos en el escenario.

El grupo cobró unos 15.000 euros por la actuación y fue la propia concejala de Fiestas quien los propuso. El ayuntamiento ahora estudia tomar acciones legales contra ellos.

Al día siguiente, el ayuntamiento publicó el siguiente comunicado en su página de Facebook:

EL AYTO EXPRESA SU MALESTAR POR EL COMPORTAMIENTO DE LOS ARTISTAS ANDY Y LUCAS DURANTE SU CONCIERTO

Desde el Ayuntamiento de Órgiva queremos mostrar nuestro malestar con el comportamiento inapropiado de los artistas Andy y Lucas durante el concierto de anoche en la Plaza de las Culturas.

La decisión por parte de la institución municipal de que los miembros del grupo sólo deberían ocupar sus camerinos y no todos los cuartos de baño públicos dio lugar a que los artistas ante el público asistente, en el escenario y con micrófono en mano, lanzaran insultos e improperios contra la concejala de fiestas.

No entendemos como un grupo de tanta proyección musical tenga la poca altura de miras de intentar solucionar un problema (si es que lo tenían) delante del micro y no hablando directamente con los responsables.

Seguimos pesando en que desgraciadamente los artistas actuaron en caliente sin pensar en las consecuencias. Nos queda simplemente desear que el público haya disfrutado del concierto.