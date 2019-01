Anita Matamoros, obligada a eliminar una foto en bikini por la oleada de insultos y burlas «La he borrado en caliente porque me ha dado mucha rabia», ha explicado EL COMERCIO Jueves, 10 enero 2019, 16:00

Anita Matamoros ha vuelto al centro de la polémica por una nueva imagen publicada en su Instagram. La hija de Makoke y Kiko Matamoros aparecía en la fotografía luciendo un bikini bicolor y tan solo cinco minutos después, la joven decidió eliminarla de la red social debido a las críticas recibidas. Eso sí, luego se arrepintió y volvió a colgarla.

A través de sus stories en Instagram, ha expresado su disgusto hacia los usuarios que han puesto todo tipo de comentarios ofensivos: «He subido antes una foto y la he borrado. Mucha gente me ha preguntado por qué. Y la verdad es que yo tampoco lo sé. Me he arrepentido a los cinco minutos de borrarla. Lo he hecho porque me han llovido los comentarios. Nunca había tenido tantos tan rápido. Comentarios super groseros, super feisímos. Y yo no soy de borrar comentarios porque me dan igual las críticas, pero es que he flipado. Me ha dado rabia de porque salga una foto en biquini y se marque algo, la gente se revolucione como si nunca hubiera visto un cuerpo. La he borrado en caliente porque me ha dado mucha rabia», ha explicado.