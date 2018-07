Así es Anita Matamoros, la hija de Kiko y Makoke cumple 18 años La joven celebra la mayoría de edad convertida en una auténtica influencer EL COMERCIO Sábado, 28 julio 2018, 19:20

Anita Matamoros, la hija de Kiko y Makoke, cumple hoy 18 años y se suma así a la lista de hijos de famosos que pasan del anonimato a la fama tras alcanzar la mayotía de edad, como Andrea Janeiro, Tana Rivera o Alejandra Rubio. Ana Matamoros Giaever celebrará por todo lo alto su día aunque la joven es ya toda una influencer.

En una entrevista, la adolescente habló sobre su visión de estas redes sociales y cómo las utiliza ella. «Utilizo este medio para explicar a las personas que me siguen cómo pienso y qué me gusta. Adoro la cámara y no siento reparo a la hora de hablar de lo que más me gusta», matizó la joven.

Aunque también ha tenido que hacer frente a las críticas sobre su físico. Hace unos meses la joven tuvo que lidiar con quienes aseguraban que se había operado los labios. La influencer, harta de las habladurías no sabía cómo demostrar que los tiene así, carnosos, desde que era pequeña, que no son fruto de la cirugía ni las infiltraciones aunque estén de moda. Por eso su hermano se metió para defenderla: «No es por ofender, pero de niña no tenías esos labios que tienes ahora».

Sus padres confían mucho en ella. De hecho, cuando le preguntaron al excolaborador del programa «Sálvame» por su hija menor, se mostró muy seguro de cada uno de los pasos que Anita está dando. «Es influencer y se gana la vida muy bien con esa profesión. Creo que tiene muy buena cabeza y no se va a equivocar. Me alegra porque sé que disfruta con ello», afirmó el orgulloso padre.

Planes de futuro

Y, ¿qué planes de futuro tiene Anita? Pues, al parecer, tras graduarse en Madrid, se irá a Milán, Italia, donde residirá a partir de septiembre. Allí cursará estudios de comunicación y marketing orientados a negocios de moda, un mundo que le apasiona.