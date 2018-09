Anita Matamoros pasa por el quirófano para operarse el pecho La hija de Makoke y Kiko Matamoros se opera para acabar con un aspecto físico que le da muchos problemas EL COMERCIO Gijón Martes, 4 septiembre 2018, 11:03

Apunto de poner rumbo a Milán, donde empezará a cursar sus estudios de Comunicación y Moda, Anita Matamoros ha soltado un auténtico bombazo a través de sus 'stories' de Instagram. La hija de Makoke y Kiko Matamoros pasa hoy por quirófano para someterse a una operación de reducción de pecho.

«Mañana me voy a operar del pecho», ha confesado. Anita estaba especialmente nerviosa ante este anuncio, pero no tanto por entrar en quirófano, sino por hacerlo público. La 'influencer', que recientemente alcanzaba la mayoría de edad, ha explicado en qué va a consistir la operación y las razones de su decisión.

“Pierde tiempo con quien ganes vida”💛 Una publicación compartida de ANITA MATAMOROS (@_anitamatamoros) el 3 Sep, 2018 a las 9:04 PDT

«No me voy a poner, sino que me voy a quitar, y me lo voy a colocar», ha matizado. La joven Matamoros es consciente de su juventud para someterse a una operación de estética. «Me dijeron que hasta los 21 no lo podía hacer», ha declarado. Sin embargo, ha recibido el visto bueno de los médicos y ha optado por hacerlo ahora «porque así ya me lo quito de encima».

«El pecho que tengo ahora me incomoda mucho. No me gusta tener tanto pecho, porque al final es incómodo y, estudiando y tal, me duele mucho la espalda», se ha justificado.

«Soy muy joven, lo sé, pero lo hago por salud. Además, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, ya sabéis que eso siempre lo he defendido».