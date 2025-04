Antonio David Flores confiesa que ha sido infiel a Olga

el comercio Domingo, 15 de diciembre 2019, 22:13 Comenta Compartir

Antonio David Flores acudió, este sábado, a 'Sábado Deluxe' para someterse a la prueba más complicada que le puede ofrecer Telecinco: el 'PoliDeluxe'. Entre las preguntas enunciadas por María Patiño se encontraba una que destapó un bombazo.

«¿Has sido infiel en alguna ocasión a Olga?», preguntó la presentadora. Muy firme, con seguridad y demostrando que se había sentado en el 'Deluxe' para decir toda la verdad, el concursante de 'GH VIP 7' no dudó en confesar un «sí». Para aportar más luz al testimonio, explicó cuándo había ocurrido, la reacción que tuvo ella y cómo se sentía él después de haber traicionado la confianza de su novia.

«La relación que tuvimos Olga y yo, hasta que no pasó un año y medio, no entró en mi casa. Olga, como sabéis es de Sevilla, y yo vivo en Madrid. Entonces estuvimos ese tiempo que sí, que éramos novios, pero no teníamos una relación como tal, como la que tenemos ahora», explicó Antonio David. Fue durante ese periodo cuando le fue infiel.

«Pero me sentía tan mal con ella porque me daba tanto a cambio... Había una cosa que me quemaba y se lo conté», añadió. Finalmente, el televisivo reunió el valor suficiente y se lo dijo. «Al principio se cabreó conmigo. Pero a las dos semanas, después de llamarla diez millones de veces, tuvimos una conversación, arreglamos las cosas y hasta el día de hoy», concluyó.

Desde entonces, la relación evolucionó y se convirtieron en la pareja que son hoy en día (pese a los rumores que se han podido leer en la prensa rosa). «Desde entonces nunca más», aclaró Flores. «Bueno, entonces, bomba desactivada», bromeó Kiko Matamoros.