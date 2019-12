Lydia Lozano desvela sin querer quién es el nuevo colaborador de 'Sálvame' Antonio David Flores ha aprovechado su buen momento para hacerse con un contrato de colaborador en el espacio de Telecinco EL COMERCIO Gijón Miércoles, 11 diciembre 2019, 17:13

Esta tarde Carlota Corredera anunciaba que 'Sálvame' tendría un nuevo colaborador: Antonio David Flores. Pero la encargada de dar la noticia antes de tiempo ha sido Lydia Lozano, que ha cometido un lapsus. «Te tenías que haber quedado en casa, estás para guardar un secreto», bromeaba él. «Oye a mí no me digas eso que por ti he ido mucho a ver al juez», le contestó la televisiva.

El exmarido de Rocío Carrasco ha aprovechado su buen momento para hacerse con un contrato de colaborador en el espacio de Telecinco. «Para mí es un momento muy deseado y estoy agradecido de corazón por esta oportunidad, agradecido tanto a la dirección como a los demás que están ahí arriba. Estoy muy feliz porque, como decía mi padre, Dios aprieta pero no ahoga», dijo Flores. Promete llegar al programa de Telecinco para poner patas arriba la actualidad y para proporcionar un sinfín de titulares. «Cuando cuente lo que realmente ha vivido en la casa y lo que piensa de Adara, se cae España», aseguró María Patiño.

El ahora colaborador de 'Sálvame' tiene claro cuál es su función: «Yo vengo a aportar». Ha dejado claro desde el primer momento que el no tiene enemigos en el espacio, «me tienen a mí como enemigo». Pero, si tuviera que elegir con quien no coincidir (de momento) la elegida es Belén Ro.