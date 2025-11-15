El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía El homicida, un varón de 66 años ingresado esta misma semana en la residencia abulense, se coló en la habitación de la artista y acabó con su vida «mediante asfixia o estrangulamiento»

Melchor Sáiz-Pardo Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:47 | Actualizado 18:16h. Comenta Compartir

El asesino de Encarnita Polo la mató mientras dormía en su habitación la madrugada del jueves al viernes «mediante asfixia o estrangulamiento», algo que la autopsia deberá determinar con exactitud. Según han relatado fuentes policiales a este periódico, el homicida, un varón de 66 años con «deterioro mental», estaba recluido en el ala psiquiátrica de la residencia abulense DomusVi Decanos, a la que había llegado esta misma semana.

El agresor sexagenario – de acuerdo con la reconstrucción preliminar de la Brigada Provincial de Policía Judicial- se escapó de esa área, que no estaba especialmente vigilada pues el hombre no tenía antecedentes violentos, y se coló en la habitación de Polo mientras ésta dormía. Allí, en la misma cama, la mató. Fueron dos celadores de la residencia los que, alertados por los ruidos, se personaron en la habitación y hallaron el cuerpo sin vida de la cantante a la que, sin éxito, intentaron reanimar, ya que la privación de oxígeno había sido demasiado larga. El asesino en ningún momento intentó huir.

Los agentes, por el momento, no han encontrado ningún móvil para este crimen que no sea el desequilibrio mental del asesino (una «enajenación o brote psicótico») o una «obsesión fruto de la demencia». Una valoración que -precisan los investigadores- tendrán que hacer los psiquiatras. En cualquier caso, víctima y victimario no se conocía ni habían tenido tiempo de coincidir en las apenas 48 horas que el asesino llevaba ingresado en la residencia.

El homicida, precisan mandos de la investigación, técnicamente no ha sido detenido. Se encuentra bajo custodia policial en el área de Psiquiatría el Complejo Asistencial de Ávila, a la espera de que poder tomarle declaración con garantías y, sobre todo, de una valoración psiquiátrica de su situación. Entre tanto, la Policía Judicial ha recabado las imágenes de seguridad del centro y ha comenzado con el interrogatorio del personal y residentes del centro para determinar cómo pudo el asesino merodear libre por el resto de la residencia.

Capilla ardiente y entierro

Polo fue enterrada la tarde este sábado en el cementerio tanatorio Isabelo Álvarez Mayorga de Ávila, después de sus restos fueran velados en la capilla ardiente durante toda la jornada. La popular artista sevillana vivía desde hacia años en la capital abulense, ciudad donde también residía su hija, Raquel Waitzman Polo, que fue quien anunció la tarde del viernes su fallecimiento. Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único«, ha señalado su hija »con un dolor inmenso« en un comunicado recogido por Europa Press, donde ha recordado que para muchos fue »una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones«.

En este mismo escrito, su hija ha pedido privacidad en estos momentos para poder «vivir el duelo en silencio y en paz», y ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos «quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño», y a quienes la acompañan «en este momento tan difícil».

Polo nació en el barrio sevillano de Triana e inició su relación con la música desde niña, influenciada por el ambiente flamenco familiar. En su adolescencia se trasladó con su familia a Barcelona, ciudad donde comenzó a presentarse en salas de fiesta y emisoras locales, lo que marcó el inicio de su carrera profesional.

Uno de sus grandes éxitos llegó en 1969 con la publicación de 'Paco, Paco, Paco'. Décadas más tarde el tema recuperó fama mundial tras viralizarse en internet. Esta pieza terminó convirtiéndose en su sello personal y en uno de los grandes fenómenos musicales españoles de su tiempo. Otros de sus 'singles' más conocidos es 'Pepa Bandera'.

En la década de los 60 consolidó su popularidad y se trasladó a Italia para trabajar al lado de figuras de la canción italiana como Claudio Villa o Gigliola Cinquetti. Fue en este país donde debuta en el cine junto a Domenico Modugno en la comedia musical 'Scaramouc'.

En televisión también participó en el famoso programa de TVE 'Pasaporte a Dublín', donde compartió espacio con otros grandes artistas de la época, como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Nino Bravo, Massiel o Karina.