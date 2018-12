La asistenta de María Teresa Campos contará las intimidades de la familia Al parecer, la matriarca habría decidido prescindir de sus servicios «sin miramientos» EL COMERCIO Lunes, 3 diciembre 2018, 17:16

Hace dos semanas salía a la luz que María Teresa Campos había alquilado una casa por 4.700 euros al mes. Sin embargo esta buena noticia quedó empañada por la denuncia de su ahora exempleada del hogar, María Silva. Al parecer, la matriarca habría decidido prescindir de sus servicios «sin miramientos», como así aseguraba la trabajadora a 'Informalia'. Por lo visto, la presentadora de televisión habría aprovechado las vacaciones de su exempleada en Perú para despedirla con un rotundo mensaje: «Por mí, puedes quedarte en Perú». La madre de Carmen Borrego estaba enfadada con su exempleada por cogerse más vacaciones de las que le correspondían. «Yo tenía el billete para dos días después. Si ella consideró que me tomaba más días de los que me correspondían, podía descontármelo o trabajar más días después», se defendía María Silva.

Tras saltar la noticia a todos los medios de la prensa del corazón, María Teresa evitó pronunciarse al respecto. Los que sí lo hicieron fueron algunas personas de su círculo más íntimo: «Está tranquila porque sabe que no ha hecho nada malo (…) se ha tomado esta denuncia como una ofensa al cariño depositado en María durante tanto tiempo y no comprende qué quiere conseguir con todo esto», comentaban a una revista el propio viernes por la tarde. El círculo más próximo de la presentadora cuenta que María Silva cambió de número y bloqueó a las Campos en redes sociales. «Estaba todo planeado, porque no hay explicación posible a que se marchase de vacaciones y recogiese todas sus pertenencias de la casa de María Teresa. No dejó nada, ya tenía la idea clara de lo que quería hacer y ahora se materializa en una denuncia. A María Teresa le ha dolido, pero ella está tranquila al saber que ha hecho las cosas bien».

Mientras que cada una quiere defender su verdad, esta semana la web 'Jaleos' ha descubierto que en 15 años de leal servicio, la asistenta jamás firmó un contrato de confidencialidad y ahora estaría negociando con programas y revistas del corazón para exponer las intimidades de las Campos ante toda España y sin consecuencias legales. «María quiere hablar y le ha dado órdenes a su mánager para que negocie», han asegurado a la web.