La desgarradora historia de Aurah Ruiz: «Sufrí maltrato»

Aurah Ruiz ha sido la protagonista indiscutible de las últimas horas de 'Gran Hermano VIP'. Y es que anoche se sinceró como nunca y compartió con la audiencia las duras experiencias que han marcado su vida. Su relato en 'La Curva de la Vida', el espacio del 'reality' de Telecinco en el que los participantes hablan de los acontecimientos que han marcado su existencia, comenzó con una dura revelación: «Tuve una relación tormentosa, de llegar a las manos. Pensé que me moría». Y, llena de emoción, añadió: «Sufrí maltrato, pero lo he superado y me siento fuerte. Eso no se lo merece nadie«.

La difícil relación con el futbolista Jesé Rodríguez, padre de su hijo, también estuvo presente en el relato de la canaria. «Después me mudé a Madrid y conocí al padre de mi hijo. Con él me mudé a París o Canarias. Hay muchos picos en esta relación porque a veces me sentía muy sola, la relación se tambaleaba, no estaba con la gente que quería,... en Canarias me quedé embarazada y empezó a ir todo muy mal. Se metieron terceras personas, la familia de él no apoyaba la relación, infidelidades... fue todo muy malo en esa época», relató.

Lo bueno de esa relación fue el nacimiento de su hijo Nyan, pero su enfermedad empañó la alegría de su llegada: «Nació malito. Jesé viajó entonces a Manchester, pero Nyam se quedó en el hospital desde que nació. Me pasé allí 10 meses con el niño. Fuimos a Manchester pero el niño empeoró y nos volvimos a las 24 horas. Estuve 10 meses sin salir del hospital, sin ver la luz de sol», contó Aurah, que recordó que la su pequeño tiene una patología crónica.

Tras esto, la curva que dibujó en una pizarra con rotuladores de varios colores empezaba a crecer de nuevo con la entrada en la casa de Guadalix de la Sierra. Aurah aprovechó la ocasión de nuevo para dar las gracias a 'Gran Hermano VIP' por darle un respiro en su complicada vida: «Suso es lo mejor que me ha pasado en 2018 después de que mi hijo saliera del hospital. Me ha dado todo el amor, el apoyo y la ilusión que necesitaba. Pensaba que nunca volvería a sentir esto por nadie. Suso es lo que hace que mi curva ahora suba, y espero que siga subiendo y él siga ahí», concluyó.