Aurah Ruiz, ingresada de urgencia en el hospital Aurah Ruiz visita 'Sálvame'. / Instagram de Aurah Ruiz La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha compartido con sus seguidores de Instagram lo ocurrido CARLA COALLA Miércoles, 14 agosto 2019, 18:09

Una imagen en la que ella aparece con una vía cogida y con un semblante serio ha sido el detonante que ha hecho saltar las alarmas sobre el estado de salud de Aurah Ruiz entre sus seguidores, pues la joven ha confirmado de esta manera su ingreso hospitalario. El motivo es que la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no ha dado muchos detalles al respecto de lo que le ha sucedido, tan solo que solucionará el problema cuando regrese a las Islas Canarias.

«Bueno quería decirle a todos los que os habéis preocupado que estoy bien y que se me ha pasado. Por ahora estoy cubierta hasta que llegue a Canarias. Ya he salido del hospital. Y que cuando esté ya allí me haré las pruebas que me tengo que hacer y solucionaré lo que tengo», ha explicado Aurah Ruiz a la salida del hospital, tratando de tranquilizar a sus seguidores de Instagram. Aunque lo cierto es que se ha mostrado cabizbaja y con un semblante muy triste, nada que ver al dinamismo al que tiene acostumbrados a los usuarios de las redes sociales.

El motivo de que Aurah Ruiz se encontrara lejos de las Islas Canarias no es otro que la participación de la joven en 'Sálvame', donde ha hablado de las dificultades que ha atravesado la relación con su familia. Además, ha desvelado qué tipo de relación tiene con el futbolista Jesé, padre de su hijo, al tiempo que ha mandado todo su apoyo al pueblo canario, debido a los duros momentos que está atravesando debido a los incendios acaecidos este verano.