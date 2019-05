Aurah Ruiz: «Me acabo de destrozar la cara» La televisiva asegura haber vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida EL COMERCIO Gijón Jueves, 23 mayo 2019, 20:51

La exconcursante de 'Gran Hermano Vip' Aurah Ruiz ha asegurado, a través del canal 'Mtmad' de Mediaset, haber vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida. La exnovia de Jesé Rodríguez se ha sometido a varios retoques en su cara, que no ha reaccionado muy bien a estas intervenciones.

Según cuenta en el canal, en los últimos días acudió a una clínica de confianza para hacerse unos «arreglitos». La televisiva decidió, pese a las recomendaciones del especialista, hacerse todos los retoques que quería en el mismo día para ganar tiempo. De esta forma, se ha rellenado las arrugas de la frente y las patas de gallo, se ha alineado la nariz, ha redefinido su mandíbula y se ha rellenado los labios.

Al volver a casa, tras unas horas, comprobó horrorizada que había sufrido una grave reacción en los labios: «No quería grosor en la boca, solo bordear la parte de arriba del labio». Pero cuál fue su sorpresa al encontrarse con tal hinchazón en esta parte del rostro: «Me volví loca. Eran las tres de la mañana y yo tenía el labio como una salchicha. Llamé a mi madre llorando. No podía cuidar de mi niño. Le dije 'me voy a morir, me acabo de destrozar la cara'».

Finalmente todo quedó en un susto y, poco a poco, su rostro volvió a la normalidad. Acudió al médico y, tras tomar la medicación pertinente, el volumen se redujo, dando el resultado que ella esperaba inicialmente.