El baile de Laura Escanes en Instagram por el que le han llovido las críticas La mujer de Risto Mejide se ha apuntado a la última moda de moverse a ritmo de Drake con «In My Feelings» EL COMERCIO Viernes, 20 julio 2018, 19:43

La esposa de Risto Mejide, Laura Escanes, ha recibido un aluvión de críticas después de subir a su cuenta unas imágenes de ella bailando a ritmo de la canción de 'In My Feelings', de Drake, la última moda en las redes sociales.

Lo llamativo es que mientras se marcaba unos pasos de baile, el coche en el que viajaba avanzaba lentamente a medida que ella lo hacía por la calle, lo cual no les ha parecido muy adecuado ni seguro. La persona que graba es también la misma que está conduciendo el coche.

«Es acojonante. Uno que graba, mientras el coche está en movimiento, que aún siendo lento y suponemos que en un sitio de poco tránsito, y la otra mientras sale y baila para subirlo a las redes. Puede surgir cualquier contratiempo mientras se realiza esta absurdez. A esta niña se le ha pirado la cabeza y con quien se acuesta más..... no sabía que esto era una nueva moda, no debo de estar en la onda, habrá que tener cuidado no me vaya a llevar a algún bailarín por alguna calle» es uno de los comentarios que los usuarios han dejado.