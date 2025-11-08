El barco que transporta al 'Bribón' del Rey emérito está en Gijón El buque portacontenedores 'MSC Kayla' no llegó a tiempo para la competición, pero don Juan Carlos salió a navegar en una embarcación de apoyo

El rey emérito Juan Carlos junto a Pedro Campos en la lancha auxiliar de la regata, esta sábado en Sanxenxo.

J. M. Puga Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:20

Las difíciles condiciones climatológicas registradas esta semana en las costas cantábricas han impedido que el buque portacontenedores 'MSC Kayla', que transporta el barco del Rey emérito desde Estados Unidos hasta Galicia, haya llegado a tiempo para la competición. De hecho, el barco de 179 metros de eslora se encuentra actualmente en Gijón, a cuyo Puerto entró el viernes a las 10.45 horas.

Por este motivo, el exmonarca no ha podido competir en el 'Desafío Barceló', última prueba de la Liga Nacional de la clase 6 metros de esta temporada. Tampoco pudo competir con 'Cristina', el barco de asistencia del 'Bribón', porque también viaja a bordo del 'MSC Kayla'. Según las primeras estimaciones, 'Bribón' no llegará a destino hasta lunes.

No obstante don Juan Carlos sí salió a navegar, lo hizo por la costa de de Sanxenxo en un barco de apoyo. El Rey emérito llegó en torno al mediodía al puerto deportivo de la localidad gallega accediendo directamente al pantalán y acompañado por sus sobrinos María y Alfonso Zurita, incondicionales desde su llegada.

Don Juan Carlos llegó al municipio pontevedrés el pasado miércoles coincidiendo con el revuelo que ha generado la publicación de sus memorias en la editorial francesa Stock.