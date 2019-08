Beatriz Rico se enfurece por la manipulación de una foto suya Beatriz Rico. / Instagram de Beatriz Rico La actriz se enzarza en una guerra contra una publicación a la que acusa de acentuar sus defectos para vender ejemplares CARLA COALLA Miércoles, 7 agosto 2019, 08:10

Beatriz Rico es la última de las famosas en quejarse del exceso de photoshop en una instantánea suya. Llamativamente en esta ocasión, en lugar de rechazar la mejora de su físico, la actriz ha matizado que la publicación en cuestión ha acentuado un «defecto» que la cámara ha captado y lo ha potenciado hasta quedar la imagen notablemente manipulada. La asturiana ha utilizado sus diferentes perfiles en las redes sociales para compartir sendas fotografías y que todos sus seguidores sean partícipes de lo ocurrido.

Además, Beatriz Rico ha acompañado la publicación con un contundente mensaje, para que los usuarios no alberguen ningún tipo de duda al respecto: «A la izquierda, foto del estreno. A la derecha foto del mismo estreno con comentarios ofensivos de la »revista« Cuore. Manipuláis las fotos, ¿verdad? ¡Ah! Hacía »un siglo« que no me veías porque trato de no ir a los photocalls dónde estáis vosotros. Qué triste vivir de esto».

Beatriz Rico se suma, de esta manera, a la polémica encabezada por muchas famosas que han denunciado el exceso de retoques acusado en sus fotografías. Actrices como Inma Cuesta o Kate Winslet y cantantes como Lady Gaga o Zendaya se han declarado acérrimas defensoras la publicación de sus fotografías sin que el exceso de photoshop transforme tanto sus físicos como sus rostros.