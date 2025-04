Belén Esteban desvela los detalles de su nueva boda

EL COMERCIO Gijón Lunes, 22 de junio 2020, 19:20 | Actualizado 19:25h. Comenta Compartir

Un año después de que Belén Esteban le diera el 'sí, quiero' a Miguel Marcos, la televisiva ha anuciado que ambos volverán a pasar por el altar y que en esta ocasión celebrarán una ceremonia por la iglesia. Pese a que aún no tiene fecha, la colaboradora de Telecinco ha desvelado que la nueva boda será «el año que viene» en su pueblo, como ha confesado en el programa 'Sábado deluxe'

«El año que viene me caso por la iglesia con mi marido. Sois los primeros en saberlo, no lo sabe ni nuestra familia. Desde aquí se estarán enterando», relataba. Eso sí, la boda se podría retrasar en el caso de que se quede embarazada, algo muy esperado por Belén Esteban. «Ojalá Dios quiera, a mí me encantaría y a él también, puede suceder en cualquier momento», ha confesado.

La primera boda entre Belén Esteban y Miguel Marcos tuvo lugar en Alcalá de Henares, concretamente en la finca 'La Vega del Henares', un eveno al que acudieron 290 invitados como Terelu Campos, Raúl Prieto, Carlota Corredera, Mila Ximénez, Kiko Hernández, Rafa Mora, Lydia Lozano, Anabel Pantoja o Jorge Javier Vázquez.