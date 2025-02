Belén Esteban vacila a su marido con una nueva línea de negocio: condones para veganos

el comercio Oviedo Jueves, 20 de mayo 2021, 13:57 Comenta Compartir

Los Sabores de la Esteban triunfan con la venta de salmorejo y gazpacho. La marca lanzada por la ex de Jesulín va viento en popa tras su reciente llegada al mercado y la tertuliana le ha propuesto a su marido incorporar preservativos para veganos, vinculando huerta con placer sexual con garantías de protección.

Lo ha hecho en directo en plena conexión radiofónica. En realidad, se trataba de una broma ideada por el programa 'Anda Ya', al que Belén Esteban acudió ayer como invitada. La espontánea conversación se ha convertido rápidamente en viral.

«Escucha, vas a flipar con lo que me ha pasado. A ver, lo veo una buenísima idea: me han ofrecido sacar preservativos con Sabores de la Esteban, preservativos sabor a calabaza, calabacín, zanahoria, pepino...«, comienza ella. Él le pregunta qué opina ella de una propuesta tan particular.

«Uy, yo sí, yo lo veo bien. Yo lo veo, imagínate para los veganos«, contesta emocionada. Su pareja no termina de convencerse y ella la anuncia que le llamará el promotor de la idea. A continuación, telefonea uno de los colaboradores del programa que se hace pasar por el gerente de Durex España.

Muy educado, Miguel Marcos asegura que no ve inconveniente porque hoy en día todo se puede sacar al mercado pero le pide tiempo para hablar «más tranquilamente» con su esposa y meditarlo. Belén Esteban se incopora de nuevo a la llamada y entre los dos tratar de convencerle de la bondad del proyecto.

«Tú imagínate que vas a una farmacia y dices: 'Oye, dame una caja de preservativos de zanahoria'. O en las máquinas de preservativos que ponga 'Sabores de la Esteban calabaza'«, explica ella. »Yo creo que debemos centrarnos en el sector de la alimentación«, plantea él. . »Pero es que esto también es alimentación, Miguel«, rebate el falso directivo.

Entre ambos le tratan de convencer del potencial del proyecto a nivel empresarial, con la venta de preservativos hasta en los Ángeles e incluso les proponen aparecer a ambos como imagen de la campaña. «Yo siempre me he mantenido al margen y lo veo poco probable», replica él, a quien le sorprende el entusiamo de su pareja.

«Miguel, nosotros somos un matrimonio. ¿Qué voy a coger, a un modelo? Pues no, mi marido«, insiste Belén Esteban. Finalmente todos le cuentan que es una broma y comprueban en directo que el marido de la tertuliana es »un buenazo«