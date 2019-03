Belén Esteban: «Rocío Carrasco no llama a sus hijos» Belen Esteban tira de fuentes. / Telecinco La colaboradora de 'Sálvame' desvela la información que tiene sobre la actual situación entre Rocío Carrasco y sus hijos CARLA COALLA Lunes, 18 marzo 2019, 21:08

«Los hijos viven con su padre. Quieren a Olga como a una madre. La justicia le ha dado la razón a Antonio David. Me parece muy bien que vayan al Supremo pero lo triste es lo que dice la hija. La hija adora al padre, a sus hermanos y muchísimo a Olga. No entiende lo que se le está haciendo a Olga». Así de clara ha explicado Belén Esteban la situación a la que se enfrentan Rocío Carrasco y sus hijos, según una fuente de la que no desvelado el nombre. El que sí se ha pronunciado es Kiko Hernández, que ha dejado constancia de que se puede acceder a toda esta información a través de las redes sociales, en concreto de Instagram. «Cuando Rocío cumplió los 18 años, su perfil de Instagram se abrió y así tuvimos acceso a todo lo que ella siente por Olga», ha aclarado Gema López.

«No te metas en un lío porque esto está todo colgado en redes sociales» decía Kiko Hernández a Belén Esteban lo que ella ha añadido que «a mí me han dicho que la suerte que tiene Rocío Carrasco es que su hija no se ha sentado nunca en un plató a contar la historia tal y como ella la ha vivido«. Incluso ha manifestado que »tanto su hijo como su hija tienen móviles y ella no llama«, dando a entender que Rocío Carrasco no trata de ponerse en contacto con ninguno de los dos, con los que la relación es bastante complicada desde hace mucho tiempo.