Belén Esteban: «Terelu Campos ha tenido ganas de tirarse por la ventana» La colaboradora de 'Sálvame' confiesa el infierno que ha pasado en los últimos meses EL COMERCIO Sábado, 12 enero 2019, 09:37

Terelu Campos está pasando por uno de los peores momentos de su vida. La colaboradora de 'Sálvame' se sinceró esta semana en una entrevista en la que confiesa el infierno que ha pasado en los últimos meses, tras la doble mastectomía y la cirugía a la que ha tenido que someterse por complicaciones derivada de la primera intervención. «He tenido alucionaciones, he visto el infierno y me ha costado mirarme porque era una monstruosidad». Así de crudo habló para una revista del corazón, donde también aclaró que la segura operación se produjo por «un problema de cicatrización en la espalda, que es donde han sacado los músculos para reconstruirme el pecho. Todo por culpa de mi piel de mierda, que nos ha complicado la vida».

Terelu confesó sentirse «inválida, impotente» y que por culpa de los dolores había necesitado morfina. «Cuando me vi en recuperación no me podía mover, tuve alucinaciones del dolor, unos sueños terroríficos. Creo que eran delirios y estaba súper rayada porque la operación había salido genial pero yo me sentía hecha una piltrafa».

Esa misma tarde, sus compañeros de programa comentaron la entrevista. Belén Esteban confesó que ella había visto las heridas que le habían quedado tras la operación: «Vi como cuando te dan dos puñaladas. No eran cardenales», dijo su amiga visiblemente afectada. «Vi a Terelu con dos aparatitos con cables que iban al pecho. Tenía todo el pecho tapado, oprimido, con un sujetador», continuó. «Terelu no ha querido tirar la toalla. Es una manera de hablar lo que voy a decir: Yo sé que le han dado ganas de tirarse por la ventana de dolor», decía muy emocionada.