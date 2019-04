Bertín Osborne tiene un mensaje para Pablo Iglesias y Pedro Sánchez por no ir a su programa Bertín Osborne en el programa «Cuatro al Día» / EL COMERCIO El presentador de «Mi casa es la tuya» asegura que le «habría encantado tener a los cuatro candidatos en su casa» para demostrar que son «más personas que políticos» EL COMERCIO Gijón Jueves, 11 abril 2019, 11:07

El pasado viernes, Bertín Osborne regresó a las noches de Telecinco con un especial de «Mi casa es la tuya», el espacio que presenta en la primera cadena de Mediaset. Un programa en el que intentó organizar una especie de debate a cinco con los grandes líderes políticos de España, aunque no lo consiguió del todo. Sin embargo, hubo dos dirigentes que declinaron la invitación del presentador: el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, secretario general del PSOE; y Pablo Iglesias, al frente de Podemos. Desde «Cuatro al día», el programa de Carme Chaparro en Cuatro, Osborne quiso dejar claro lo que pasó, así lo cuenta el ABC.

«Quiero decir que yo invité a los cinco candidatos. También invité a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Quiero que quede de nuevo claro», aseguró el presentador, quien aprovechó para mandarles un recado: «Me hubiera encantado tenerlos en mi casa, porque les hubiera tratado igual de bien. Pedro estuvo en mi casa en un programa él solo y creo que salió muy contento. Y con Pablo, al que he conocido una vez solo, me hubiera encantado tenerle en mi casa, me hubiera encantado charlar con él y le hubiera tratado con el mismo cariño, respeto y educación que he tratado a los otros tres que han venido, porque así es mi programa y así soy yo».

Ante la acogida que tuvo la última emisión de «Mi casa es la tuya», Carme Chaparro le preguntó a Osborne si cree que Sánchez e Iglesias se han arrepentido de no ir. «No lo creo», respondió. «Pero hubiera sido bonito porque a la gente, a todos los españoles, nos encantaría ver a los líderes y no tener la sensación de que hay rencillas entre ellos. Esto es política, pero somos personas. Me pareció muy bonito cuando Pablo Casado me dijo que había conectado con Pablo Iglesias por un problema personal. Eso es humano. Me gustaría que diera la impresión, públicamente, de que son más personas que políticos».