Bertín Osborne sobre su hijo Kike: «Me da terror el día que faltemos Fabiola y yo»

'Sálvame Deluxe' tuvo ayer un invitado de lujo. Bertín Osborne acudía al programa para hablar de su familia y en especial de su hijo Kike. Y el plató se llenó de emoción y muchas, muchas lágrimas.

Kike, que en la actualidad tiene 11 años, nació de forma prematura y con parálisis cerebral. Ello le impide crecer con normalidad, lo que le llevó a pasar por el quirófano en numerosas ocasiones, la última el pasado mes de septiembre.

«Yo le busco el lado positivo a todo, a Fabiola no le queda otra... Al final aprendes», confiesa Bertín. «Somos muy optimistas porque a veces no nos queda más remedio».

«Lo que me preocupa es cuando no esté yo, eso me da terror, qué será de él cuando no estemos nosotros... Eso no me deja dormir por las noches», confesaba Bertín emocionado.

«Él no llora ni se queja, siempre está besándote y abrazándote», aseguraba Bertín sobre Kike. «La capacidad de sacrificio que tiene una madre no la tiene un padre, es la verdad», comentaba sobre su mujer Fabiola.

El presentador también tuvo tiempo para hablar de política. El cantante, que no se corta a la hora de expresar su opinión sobre los líderes de cualquier partido: «Desde VOX para la izquierda hasta el PSOE, me sirve cualquier partido que pelee y que defienda la unidad de España, los valores tradicionales, los toros y la paella», explicó.

Sobre el conflicto catalán, el cantante aseguró que tiene amigos independentistas y que son «gente estupenda y normal», sin embargo advierte: «Cuando hay sentimientos involucrados, es complicadísimo. La ley está para cumplirla y se tiene que poner el límite en algún sitio. No estoy a favor del referéndum si es ilegal, si lo hacen legal, estupendo. Pero no pueden permitir que se hagan cosas ilegales, porque si no, esto seria un circo».

Con respecto a las próximas elecciones, el artista ha recordado que de todos los presidentes que han pasado, el que más le ha decepcionado ha sido José Luis Rodríguez Zapatero: «Más que nadie me ha decepcionado Zapatero, por lo que está haciendo en Venezuela. Además, económicamente ha sido una catástrofe para este país, su gestión fue nefasta. Pensaba que era un buen tío».

