Beth Rodergas reaparece en televisión y desvela que padece endometriosis
Martes, 9 julio 2019, 21:08

Tenía veinte años cuando saltó a la fama como concursante de 'Operación Triunfo' en 2002; al año siguiente, representó la catalana Beth Rodergas representó a España en el festival de Eurovisión con 'Dime'. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido escasas. La última, en el programa 'Al cotxe!' de TVE3, donde ha hablado de su carrera y de su vida privada, sobre todo de sus hijas, Lia y Kai, de 7 y 3 años.

Beth confesó que 'Dime' «no me gustaba y no me gusta y esto sí que fue un poco un trauma para mí» y contó que fue «a OT porque quería dedicarme a la música, hacer conciertos, pero ¿representar a España en Eurovisión? Bueno, me lo encontré, lo intenté aprovechar al máximo, hacerlo lo mejor posible y defenderla».

Beth en su participación en el programa 'Al cotxe!' / TVE

También habló de la enfermedad que padece, endometriosis: «La tengo diagnosticada desde los 16 años y ya me operaron de los ovarios». La cantante explicó que, «cada mes, cuando tengo la regla, todo este tejido se tiene que desprender, y a la gente que tenemos endometriosis hay pequeños trocitos que se nos quedan aferrados al cuerpo, como en el recto, al apéndice, a los ovarios... Entonces se pueden hacer quistes. Es muy bestia el dolor de regla, yo ahora lo he conseguido controlar, pero he llegado a desmayarme, a vomitar, a tirarme por el suelo».

Beth explicó también que otra consecuencia de la endometriosis es la infertilidad: «Kai, mi segundo hijo es de in vitro. Con Lia sí fue natural porque me acababan de operar, estaba limpia y fue todo bien. Pero con Kai la endometrios había afectado a una de las trompas y no me podía quedar embarazada».

Con esta intervención en en el programa, la catalana apostó por dar visibilidad a una dolencia sobre la que aún hay mucho desconocimiento: «Si la tuvieran los tíos se hablaría más de ella».