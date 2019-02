La dramática situación económica de Bibiana Fernández La colaboradora de televisión se ha sincerado en su cuenta de Instagram sobre sus problemas con el Fisco EL COMERCIO Gijón Martes, 5 febrero 2019, 15:48

Bibiana Fernández consiguió embolsarse a finales de 2017 cerca de 550.000 euros gracias a sus grandes amigos Alaska y Mario Vaquerizo, que decicieron comprar su vivienda de Boadilla del Monte para ayudar a la musa de Almodóvar con sus problemas con Hacienda. Sin embargo aquella venta solo fue una solución momentánea.

La actriz sigue teniendo una gran deuda con el Fisco que la tiene amargada, como ella misma ha contado en sus redes sociales.

«Juro por Dios que, si era lo justo, no hay lamento, pero ¿tiene el Estado derecho a quitarte la ilusión? Los bancos sí, puede que sea inmoral, pero la ley les ampara, pero lo del Estado no lo tengo claro», escribe en una publicación, en la que aparece ella con el fallecido David Delfín, su gran amigo.

Ante la avalancha de comentarios que ha tenido la publicación, Bibiana Fernández ha continuado narrando su terrible experiencia, pues muchos de sus seguidores no entienden por qué sigue teniendo deudas cuando no para de trabajar: «Si me embargan el sueldo, cuando llegue el día de rendir cuentas, no podré hacer frente, porque ese dinero lo trabajé, pero no cobré, y volveré al punto de partida. Me parece un disparate, cualquier deuda económica, social, tiene un vencimiento, esto mío no».

En un punto de la conversación, la actriz ha afirmado que no puede con la deuda. «Uno debe cumplir, sobre eso no hay debate pero, en el caso de no poder, ¿no tendría que haber una pauta de forma que estés dentro de la ley, y que esta no te ahogue? Hacienda va más allá de la muerte», ha finalizado.