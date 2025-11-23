El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al Sporting se le terminan las excusas
Blanca Romero, en el centro, dedicó su baile a los mineros fallecidos en la mina de Vega de Rengos. Mediaset

Blanca Romero dedica su baile en televisión a los mineros fallecidos en Asturias

«Quiero trasladar mi más sentido pésame a los familiares», dijo la modelo en 'Bailando con las estrellas' antes de defender un vals inglés

S. V.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

Si hay alguien que lleve en televisión Asturias por bandera esa es Blanca Romero. En el programa de anoche de 'Bailando con las estrellas' volvió a hacerlo, aunque esta vez no por un motivo que a ella le gustaría. Antes de salir a la pista la gijonesa pidió un minuto a los presentadores para dedicar su baile «a los mineros fallecidos en Asturias».

«Este baile va por vosotros y quiero trasladar mi más sentido pésame a a los familiares. Sé que allí tomaron días de luto y este baile va por ellos», decía la modelo. Todos sus compañeros el concurso, así como los bailarines profesionales que los acompañan en esta aventura brindaron un caluroso aplauso en recuerdo de Óscar y Anilson, las dos víctimas mortales del accidente minero ocurrido el pasado viernes en la explotación de Vega de Rengos. «El recuerdo de todos nosotros va para ellos», agregaba la presentadora Valeria Mazza también.

Blanca defendió un vals inglés que acabó recibiendo luces y sombras por parte del jurado ahora que el concurso está a punto de acabar, la próxima semana será ya la final. Precisamente en el jurado se encuentra otro asturiano, Pelayo Díaz, quien también se sumó al pésame por los mineros.

Tras el vals inglés la de Gijón tuvo que defender otra coreografía. Pero ni la primera ni la segunda le sirvieron para asegurarse la permanencia en el programa. No fue la noche de Blanca Romero, que acabó diciendo adiós a la competición, convirtiéndose así en la última expulsada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  2. 2 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  3. 3 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  4. 4 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  5. 5 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilson, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  6. 6 Susto en la calle Manuel Llaneza en Gijón por un incendio en un piso
  7. 7 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  8. 8 La reaparición en televisión de Consuelo Berlanga: «Mi marido ha sido mi gran secreto; su muerte fue un shock»
  9. 9 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero
  10. 10

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Blanca Romero dedica su baile en televisión a los mineros fallecidos en Asturias

Blanca Romero dedica su baile en televisión a los mineros fallecidos en Asturias