Blanca Romero dedica su baile en televisión a los mineros fallecidos en Asturias «Quiero trasladar mi más sentido pésame a los familiares», dijo la modelo en 'Bailando con las estrellas' antes de defender un vals inglés

S. V. Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:40

Si hay alguien que lleve en televisión Asturias por bandera esa es Blanca Romero. En el programa de anoche de 'Bailando con las estrellas' volvió a hacerlo, aunque esta vez no por un motivo que a ella le gustaría. Antes de salir a la pista la gijonesa pidió un minuto a los presentadores para dedicar su baile «a los mineros fallecidos en Asturias».

«Este baile va por vosotros y quiero trasladar mi más sentido pésame a a los familiares. Sé que allí tomaron días de luto y este baile va por ellos», decía la modelo. Todos sus compañeros el concurso, así como los bailarines profesionales que los acompañan en esta aventura brindaron un caluroso aplauso en recuerdo de Óscar y Anilson, las dos víctimas mortales del accidente minero ocurrido el pasado viernes en la explotación de Vega de Rengos. «El recuerdo de todos nosotros va para ellos», agregaba la presentadora Valeria Mazza también.

Blanca defendió un vals inglés que acabó recibiendo luces y sombras por parte del jurado ahora que el concurso está a punto de acabar, la próxima semana será ya la final. Precisamente en el jurado se encuentra otro asturiano, Pelayo Díaz, quien también se sumó al pésame por los mineros.

Tras el vals inglés la de Gijón tuvo que defender otra coreografía. Pero ni la primera ni la segunda le sirvieron para asegurarse la permanencia en el programa. No fue la noche de Blanca Romero, que acabó diciendo adiós a la competición, convirtiéndose así en la última expulsada.