Blanca Romero vuelve a la música Los integrantes de 'Shalala', en su local de ensayo. :: FOTOS: CAROLINA SANTOS La modelo gijonesa retoma su faceta de cantante con Shalala, un grupo local de pop «lánguido con toques de bossa nova» GUILLERMO MAESE Domingo, 22 septiembre 2019, 04:57

La polifacética Blanca Romero vuelve a los escenarios, esta vez con micrófono en mano. Tras poco más de un año de ensayos, Shalala comienza a coger forma para convertirse en un proyecto musical sin grandes ambiciones, pero con dosis de amistad, buena música y talento local. Largas tardes de ensayos para que todos los miembros amoldasen sus compases a las letras de Pablo Rivero, que también hace las labores de bajista. «Nunca lo he dejado del todo. La formación en canto ha sido constante», asegura Romero sobre su vuelta a la música. Los ensayos y la melosidad de su voz dan fe de que la gijonesa no ha olvidado su faceta más desconocida para el público. Entre risas recuerda cómo se hizo llamar en esta misma faceta hace una década: 'La Perra'. «Fue mi experiencia más profesional en la música», rememora.

Shalala también está compuesto por Pelayo Pastor (batería), Helios Amor (teclado), Isaac Sastre (guitarra) y Pablo Rivero (bajo), talento local e instrumental al servicio de la voz de la gijonesa. «No me costó retomar la música, pero sí hacer los temas míos. Era otro concepto y otra manera de hacer música, y parece que ya todos hemos pillado el tono de lo que queremos para esta aventura», cuenta la modelo sobre los ajustes que han tenido que hacer para acompasarse. «Tenemos otra edad, venimos de otra manera y afrontamos los retos de otra forma», dice cuando se refiere al carácter intimista de las letras a las que pone voz.

Helios Amor y Blanca Romero son amigos de la infancia. Se les nota en el trato, en la confianza que tienen el uno en el otro, y cuentan que todo surgió de manera improvisada. «Acababa de mudarme de casa en Gijón y me llamó para ver si me apetecía subir un día a ensayar. Me aburría y me vine, y un año después seguimos dando la nota», cuenta bajo la atenta mirada de su amigo.

Pastor y Rivero explican que sus letras son las de «aquellos jóvenes indies» que ahora se han convertido «en cuarentones conservadores». En este punto, la música se para y deja hueco a las carcajadas de sus compañeros. «No podemos negar la evidencia», dice uno de ellos. Ambos pertenecen a Los Guajes, un grupo que nació en 2003 en Gijón de la mano de Kike Suárez (voz), Kiko Rimada (guitarra y coros), Pablo Rivero (bajo, teclados y coros) y Pelayo Pastor (batería). Cuatro amantes de los sonidos sesenteros -aunque también fanáticos de los 70- con mucho cachondeo en las venas y unas cuidadas y efectistas puestas en escena. Cuentan en su haber con cuatro discos: 'Somos tremendos', 'Cazasuecas', 'La vida es como un carrusel' y 'Mujeres y centollos', todos ellos autoeditados a través del sello Fonográfica Peñarrubia. «En este grupo hay menos garaje y un poco más de música que de ruido», comparan sus integrantes.

Sastre ha sido el último en llegar y aún se adapta a la metodología del grupo. Helios, que aporta el dinamismo necesario al grupo, es un estudioso de la música y pertenece a dos grupos más: Bombara, de música brasileña, y Xamardazu, de música electrónica e improvisación. Aunque no están seguros de poder cerrar sus primeros conciertos antes de final de año, los cinco parecen con ganas de que salgan las primeras fechas. «Aún nos quedan bastantes horas de ensayos y tenemos que cuadrar agendas, pero no sería descartable», aseguran con prudencia. Por el momento, ya cuentan con cuatro temas propios: 'Palomas entre halcones', 'Montaña rusa', 'Bailes en la noche' y 'Carta sin fin'. Talento entre amigos.