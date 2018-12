La bronca que separó a Rocío Carrasco y su hija Rocío Carrasco. / EFE Los enfrentamientos entre ambas recuerdan a los que Rocío Carrasco tuvo años atrás con su propia madre EL COMERCIO Gijón Martes, 18 diciembre 2018, 20:13

No se habla con sus hermanos, ni con sus tíos ni con su propia hija, Rocío Flores. Su madre, Rocío Jurado, pidió a los suyos que permanecieran unidos tras su muerte, pero su propia hija, Rocío Carrasco, no pudo cumplirlo. O no quiso. Por un lado está ella; por otro, los dos hijos que la tonadillera adoptó con José Ortega Cano, Gloria Camilla y José Fernando, y sus hermanos, Gloria y Amador Mohedano. También su nieta Rocío Flores, la hija que tuvo con Antonio David Flores, con quien mantiene una guerra declarada desde hace casi dos décadas.

Pero, ¿qué separó a madre e hija? Una bronca monumental. Parece ser que, además de gritos, hubo algún tortazo y el caso acabó con una denuncia presentada ante la Guardia Civil. Este podría haber sido el desencadenante de la posterior demanda que interpuso en 2013 Antonio David Flores para reclamar ante la Justicia la guarda y custodia en exclusiva de su hija, según ha apuntado este domingo Isabel Rábago en 'Viva la vida' (Telecinco): «Hay una situación, un episodio concreto entre madre e hija que acaba en unas diligencias, que acaban delante de un juzgado, que hay una condena que no es precisamente para Rocío Carrasco y que hay unas condiciones que impiden legalmente que madre e hija estén juntas», explicó.

Los enfrentamientos que hoy pueda tener Rocío con su hija Rocío Flores recuerdan en la distancia a los que ella tuvo años atrás con su propia madre. Fue nada más cumplir los 18 años, cuando salió del domicilio familiar para irse a vivir con su novio Antonio David. Hoy Rocío Carrasco también pasa su particular calvario con una hija adolescente que siempre se ha llevado muy bien con su padre.