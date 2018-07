Burlas hacia Belén Esteban por su posado en bañador con «ocho kilos menos» La colaboradora de televisión concede una extensa entrevista a su amiga Mila Ximénez EL COMERCIO Miércoles, 11 julio 2018, 16:41

Belén Esteban muestra su nueva silueta después de adelgazar ocho kilos y concede una extensa entrevista a su compañera de plató Mila Ximénez. Su sesión fotográfica en bañador para una revista del corazón, que ha salido este miércoles en los quioscos, ha dejado a todos sin palabras.

Los usuarios de las redes sociales no han tardado en criticar el extenso reportaje que les parece un uso desmesurado de photoshop. «También dirá que no tiene retoques», «Anda que no lleva retoques, no parece ni la misma esta lo vende todo», «Por eso no soporto estas revistas, ya quisiera Belén estar así. Después la veo en la calle y digo menuda estafa esta revista, no veas la cara y el cuerpo que tiene, la veo todas las semanas en persona» son algunos de los muchos comentarios que han dejado en la cuenta de la «princesa del pueblo». Un total de 24.000 me gusta y más de 1.000 comentarios en tan solo unas horas.

Comparando con imágenes de hace año e, incluso, otras de hace dos meses con las de la portada de la revista resulta evidente el cambio físico.