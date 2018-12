El 'calvo de la Lotería', del éxito al declive El actor estuvo durante un tiempo con una mujer de Gijón que conoció en el rodaje de un anuncio de la Lotería EL COMERCIO Gijón Miércoles, 19 diciembre 2018, 21:42

Durante siete años, Clive Arrindell fue la viva imagen de la Lotería de Navidad en España. El actor protagonizó los míticos anuncios del 'calvo de la Lotería' que se emitieron desde el año 1998 hasta 2005 y su rostro no pasa desapercibido para aquellos que recuerdan esa época.

Nada queda de aquellos años en los que el famoso 'calvo de la Lotería' era un símbolo de la llegada de la Navidad. El actor ya no aparece en la pequeña pantalla y su éxito profesional parece haberse esfumado, como él mismo ha reconocido en una entrevista a 'El Mundo'.

Dos sobrinos de Arrindel perdieron la vida por enfermedades mentales y, al poco tiempo, fallecieron también sus padres. Cuatro importantes pérdidas en su familia que se suman a la falta de una pareja estable y a la ausencia de hijos: «Las tragedias de mis sobrinos han sido terribles, llevo muy mala racha. Además, tampoco me sale trabajo. No estoy en mi mejor momento aunque tengo buena salud y no siento los 68 años que me marca el calendario», ha admitido en su entrevista.

Arrindell cuenta que una de las parejas que tuvo fue una gijonesa que conoció durante el rodaje de uno de los anuncios de la Lotería. En el año 1999, Avilés fue el escenario elegido para contagiar a todos los hogares de España de la magia de la Navidad y del deseo de que la suerte picase a la puerta. Pero ninguna de sus relaciones llegaron a buen puerto: «Yo soy tóxico para las relaciones de pareja, he tenido muchas novias y no me duran, de más joven las tenía porque me gustaba mucho el sexo, con la edad eso ha ido amainando y ahora casi me alegro de no haber tenido hijos ni creado familia directa», asegura.