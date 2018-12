Camilo Sesto: la rocambolesca historia de su falso secuestro Camilo Sesto Hace unos días, Lourdes Ornella, la madre de su hijo aseguraba que el cantante no era dueño de sus propias acciones y estaba siendo manipulado por su entorno EL COMERCIO Gijón Martes, 18 diciembre 2018, 11:00

Hace unas semanas Camilo Sesto presentó su nuevo disco, 'Camilo sinfónico', sin dar ningún tipo de declaraciones a la prensa. Una llamativa actitud que fue comentada por Lourdes Ornella. La madre de su hijo Camilín afirmó que el cantante «no tiene voluntad» y que vive manejado por las personas que le rodean: «Se encuentra secuestrado. Es un muñeco», aseguró.

«Es imposible llegar a Camilo, pero no de ahora, de hace muchos años. Hay muchos filtros, si llamas te cuelgan y a él le llega la información totalmente deformada por los intereses de esa persona, en especial de una sola persona. La información a Camilo le llegará como a esta persona le interese. No dejarme a mí nunca en buen lugar. Todo, hasta lo que se come, en esa casa lo decide ese señor, tiene todo el poder», contó.

La presencia de Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo, cantantes que colaboran con él en el disco, no camufló los evidentes problemas físicos del artista, que mostraba problemas para hablar y andar con normalidad, hasta el punto de que una persona tuvo que acompañarle y guiar sus pasos.

A las declaraciones de la madre de su hijo hay que unir las de su exrepresentante, que asegura que su entorno le maneja a su antojo.

Estas noticias no han sentado nada bien al cantante, y el programa 'Viva la vida' habló con el manager de Camilo, Eduardo Guervós, que aseguraba que Camilo está «bastante recuperado del cólico nefrítico y bueno, sigue en recuperación con las operaciones del pie, pero se ha tomado en serio recuperarse de eso».

Sobre el secuestro, parece haberse sorprendido por completo: «¿Tú crees que Camilo se dejaría secuestrar tan fácilmente? Puede aceptar opiniones, el equipo puede llegar a una decisión, pero Camilo tiene confianza plena pero secuestrarle me parece una de las cosas más absurdas del mundo».

Camilo Sesto, a través de sus abogados, asegura que «tomará las acciones jurídicas necesarias contra todo aquello de lo que se hable en los medios de comunicación sin rigor alguno».