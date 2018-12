Mariluz y Antonio, que inspiraron 'Solo pienso en tí', siguen juntos cuarenta años después Cuarenta años después de que Víctor Manuel compusiera 'Solo pienso en ti', Mariluz y Antonio, sus inspiradores, siguen en Cabra paseando de la mano por el jardín M. F. ANTUÑA Sábado, 1 diciembre 2018, 05:50

Es un clásico, una canción conmovedora grabada a fuego en la memoria colectiva de todo un país que ha entonado una y mil veces aquello de 'Solo pienso en ti'. «Tiene la virtud de tocar un tema delicado y hacerlo con una sensibilidad especial», escribe Luis García Gil en el libro 'Ana Belén y Víctor Manuel, los latidos de un país', en el que se narra dónde encontró el de Mieres la inspiración allá por 1978 para contar y cantar la historia de amor de una pareja con discapacidad intelectual. Fue en Montilla, un pueblo de Córdoba: el cantautor leyó en un periódico la noticia de dos jóvenes que vivían en un centro de la fundación Promi en Cabra que querían casarse. Gracias a aquella lectura supimos que «ella fue a nacer en una fría sala de hospital», que «él nació de pie y le fueron a parir entre algodón», y que «juntos de la mano se les ve por el jardín». Pero ahora sabemos más de esa pareja que sigue viviendo en Cabra, que se casó contra viento y marea y que tuvo tres hijos cuya custodia le fue retirada.

El diario 'El Mundo' publicaba ayer un reportaje que reconstruye la aventura vital de Antonio y Mariluz, que así se llaman los protagonistas de la canción de Víctor Manuel. Cuando se enamoraron, él tenía 25 años y ella 22. Pero antes, la vida no les fue propicia a ninguno de los dos. Mariluz Castro Jiménez nació en Córdoba hace 63 años y antes de llegar a Cabra había pasado por varios centros de Sevilla y un psiquiátrico de Córdoba; en noviembre de 1977, el fundador de Promi la llevó allí. Miguel Antonio Roldán Molero se crió en un pueblo, nunca fue a la escuela y llegó a Promi cuando la situación con su familia era insostenible; fue apenas un mes antes, en octubre de 1977. Antonio andaba en temas de carpintería; Mariluz, de limpieza. Y se enamoraron. No solo eso, sino que cometieron la osadía de querer casarse. El cura les dijo que sí, pero se toparon con un sinfín de trabas antes de ir a la iglesia vestidos para la ocasión. Eran, a los ojos de aquella sociedad de los setenta, «dos retrasados mentales», y debieron incluso acudir al arzobispado de Córdoba a pedir permiso. «Tuvimos que declarar nuestro amor ante el obispo para que nos dejara casarnos», evocaba Mariluz para el rotativo madrileño. Un 24 de enero de 1982 se dieron el sí quiero y se fueron a vivir a un piso tutelado por la asociación. Tres hijos nacieron de su relación: Juan Manuel y los gemelos Francisco y Antonio. Durante unos años, fueron ellos quienes los criaron, pero finalmente las autoridades decidieron que lo mejor para los menores era darlos en adopción. La hermana de Antonio se hizo cargo de ellos. El contacto se mantiene y pasarán juntos la Navidad, pero -cuenta Rafael J. Álvarez- aún hoy la separación de sus hijos les resulta dolorosa. Especialmente a ella; a él, el alzhéimer que le acecha le ayuda a pasar el trago.

La vida siguió en la carpintería, en la cocina, haciendo manualidades, siempre juntos los dos. A Promi a trabajar y vuelta a casa... Hasta que ya no pudo ser. Ahora Mariluz vive en una residencia en Cabra y Antonio en otro lugar más alejado del centro de este pueblo andaluz. Pero, de nueve a cinco y media, siguen juntos, paseando por el jardín, recordando que un día les visitó la Reina Sofía y clamando que son diferentes pero iguales: «Alguna gente mira mal a los compañeros y eso no me gusta. Todos tenemos dificultades, todo el mundo tiene defectos. Pero todos somos personas», dice ella, 41 años después de llegar al lugar donde encontró el amor y donde nació una canción inolvidable. «Un día, una mujer nos puso la canción y nos dijo que éramos famosos. Pues muy bien. Se llama 'Solo pienso en ti'. Es muy bonita. Cuando la oímos, yo siento mucha alegría de que nos la hayan dedicado».