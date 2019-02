Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, conmueve con el homenaje a su madre, Érika Ortiz, en el aniversario de su muerte «Hoy es una día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste, y yo no lo estaría, pero a veces pasa, los humanos somos así. Te quiero» EL COMERCIO Gijón Jueves, 7 febrero 2019, 16:50

«A veces pienso qué te hicieron, yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti, no hubiese cambiado nada. El hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días, y aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre, pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve, sí, pero fue intenso y ¡vaya si fue intenso! Nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda una vida. Hoy es una día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste, y yo no lo estaría, pero a veces pasa, los humanos somos así. Te quiero». Con estas palabra recuerda la sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo, a su madre, Erika Ortiz, fallecida hace 12 años. La joven, que ya ha alcanzado la mayoría de edad, ha dedicado un emotivo mensaje para su madre que ha querido compartir en sus redes sociales.

Tras la muerte de Erika Ortiz, Carla ha vivido muy alejada del foco mediático. La semana pasada, la sobrina de la Reina concedió su primera entrevista al periodista José Antonio Avilés, colaborador en la prensa del corazón. El periodista destacó de las primeras palabras de la sobrina de la Reina, el odio y el rencor con el que la joven habla de su tía. Según Avilés le dijo: «Si no me controla mi padre, menos me va a controlar mi tía».