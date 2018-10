Carlos Lozano se enfrenta al director de 'Sálvame' «Me ofendéis porque evitáis testimonios contra Miriam y a ella le gusta más la tele que a un tonto un lápiz» EL COMERCIO Jueves, 11 octubre 2018, 20:14

Carlos Lozano ha estallado contra 'Sálvame' en una llamada en directo. El presentador ha acusado al programa de Telecinco de manipular las informaciones para que él quede «como el malo» y Miriam Saavedra como «la buena» de la película.

Todo comenzó cuando esta tarde 'Sálvame' emitió una entrevista en la que Papi Morenito (Luis), que convivió con Miriam en el mismo piso, aseguraba que la concursante de 'GH VIP' estuvo a la vez con Carlos Lozano y con Hugo Castejón. Además, Mila Ximénez insinuó que era el propio Lozano el que estaba detrás de estas declaraciones. Algo que no gustó al presentador, pues poco después llamó hecho una furia y ha estallado contra Miriam Saavedra y contra el programa.

Carlos se ha ofendido tanto con 'Sálvame' que ha hablado directamente con el director, David Valldeperas: «Estáis jugando con mis sentimientos, tanto Miriam como este programa en el que yo he sido colaborador y en el que habéis dicho cosas que no os ha caído una denuncia de milagro. Yo a Miriam la he querido de verdad y lo he pasado muy mal. Me ofendéis porque evitáis testimonios contra Miriam y a ella le gusta más la tele que a un tonto un lápiz».

Por su parte, Valldeperas le ha contestado que pueden reunirse cuando él quiera.