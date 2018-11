Carlos Sobera confiesa la delicada enfermedad que padece «Un día grabando me llamó mi mujer y me dice 'Estás sentado o de pie?'», cuenta EL COMERCIO Gijón Sábado, 17 noviembre 2018, 11:01

«Tenía el azúcar en 300, que es una barbaridad», así confiesa Carlos Sobera cómo le diagnosticaron la diabetes. Una enfermedad que padece desde hace siete años y que este año se ha ofrecido de forma altruista para protagonizar la campaña 'Que la diabetes no te pare'.

El spot se ha presentado este viernes con Motivo del Día Mundial de la Diabetes junto a representantes de 7 sociedades médicas. El objetivo es concienciar a la población sobre la importancia de controlarse y llevar una vida saludable.

El propio Carlos Sobera apela a un ejercicio de responsabilidad diario para adaptar la alimentación o el ejercicio físico y controlar así una enfermedad crónica pero con la que se puede tener una calidad de vida aceptable. «Llevaba como cuatro o cinco años aproximadamente sin hacerme ningún tipo de analítica. Mi mujer me decía 'es que estás bebiendo mucha agua'. Me tenían que hacer una pequeña intervención, una nimiedad, me hago la analítica y un día grabando en ETB me llama mi mujer y me dice '¿Estás sentado o de pie?' y me da la noticia de que tengo el azúcar alto», recuerda Sobera.