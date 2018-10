Carlota Corredera se emociona al contar la operación a la que ha tenido que someterse La presentadora del programa de Telecinco ha confesado que su desaparición del plató de 'Sálvame' se ha debido a motivos de salud EL COMERCIO Martes, 2 octubre 2018, 17:58

Tras varios días ausente del plató de 'Sálvame', Carlota Corredera ha vuelto hoy. La presentadora del programa de Telecinco ha confesado que su desaparición se ha debido a motivos de salud. «He estado dos semanas fuera de plató, quiero compartirlo porque hay medios que ya lo sabéis» decía emocionada.

El pasado 27 de julio en una revisión rutinaria, Corredera descubrió que tenía un quiste en el peritoneo. La presentadora explicó que tenía un tamaño considerable, de 11 centímetros, y que se lo han extirpado este 20 de septiembre a través de laparoscopia. Además, se emocionaba diciendo que los resultados apuntan que no era malo: «La anatomía patológica dice que el quiste es benigno».

Carlota ha querido hacer una reivindicación en favor de las mujeres. «A raíz de este quiste, de los cambios que podemos tener en nuestro cuerpo, es verdad que tenía cierta barriguita, he tenido que leer muchas cosas en las redes, no he estado embarazada, no lo estoy, y ya está bien de presionar tanto a las mujeres si tenemos o no hijos. Dejemos de preguntar a las mujeres que tienen hijos si van a tener más o si no tienen, si van a tenerlos, basta ya».

Además, ha querido concienciar de la importancia de las revisiones y explicó que ella acudió a la suya después de lo que le ocurrió a Terelu Campos.