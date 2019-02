Carme Chaparro desvela el calvario de su enfermedad La periodista padece el síndrome de Ménière, que afecta al oído interno, causada por el aumento por la inflamación del mismo EL COMERCIO Gijón Miércoles, 20 febrero 2019, 18:19

«Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse», así explicó hace poco más de un año la presentadora de informativos Carme Chaparro en Twitter sobre enfermedad crónica, sin cura, que sufre desde hace varios años.

La periodista, que ha sido el rostro de los informativos del grupo Mediaset durante años y que ahora capitanea el magacín 'Cuatro al día', pasó de dar la noticia a serla, tras desvelar que padecía el síndrome de Ménière, que afecta al oído interno, causada por el aumento por la inflamación del mismo. Entre los síntomas que sufre se encuentran los vértigos constantes y tinnitus.

«Tengo una sordera importante en un oído, pero nunca me ha limitado», confesaba esta semana a una revista del corazón. «En el oído derecho tengo una sordera importante de varios tonos. Con las transmisiones electrónicas, como las del teléfono o el pinganillo me cuesta mucho entender lo que me están diciendo. Pero me cambio el pinganillo a la izquierda y ya está», explicaba antes de asegurar que «yo nunca escucho el silencio, siempre está el pitido... Son cosas con las que aprender a convivir».