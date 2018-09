¿Quieres ver la nueva cara de Carmen Borrego? Carmen Borrego, justo después de someterse a la operación, con los vendajes obligatorios La hija de María Teresa Campos reaparece en 'Las Campos: Cambio radical' para lucir su renovada apariencia tras someterse a una compleja intervención quirúrgica EL COMERCIO Gijón Jueves, 13 septiembre 2018, 10:54

Decidida a deshacerse de uno de sus grandes complejos –la papada–, Carmen Borrego se ha enfrentado nuevamente a sus miedos y ha entrado en quirófano para, a golpe de bisturí, renovar su imagen por completo. Dos semanas después de su intervención de cirugía estética, que ha incluido un lifting de cuello y un retoque de cejas y párpados, la hija menor de María Teresa mostró su metaformosis en 'Las Campos: cambio radical', especial del docushow conducido por Carlota Corredera que Telecinco ofreció ayer. Pero lo que no esperábamos es que el protagonismo se lo robaría durante gran parte del programa su hermana Terelu, quien también descubrió su nueva apariencia tras un cambio de imagen radical.

Carmen Borrego enseñó ayer el resultado de su operación de estética. La hija de María Teresa se ha reducido la papada, tocado el entrecejo y mejorado la dentadura.

Tras una gran expectación, la hermana de Terelu entraba en el plató visiblemente emocionada y con la visita sorpresa de su hija pequeña y marido. Allí le aguardaban también su hermana, su madre, Belén Esteban y Mila Ximénez que aplaudían el cambio de Carmen. Unos minutos después, la protagonista de la noche procedía a mirarse en el espejo.

«Es verdad que me parezco a mi hija, me gusta, me reconozco», aseguró. A los que no agradó tanto el anunciado cambio de 'Las Campos' fue a los seguidores que se mostraron muy enfadados con el de la hermana pequeña del clan.

El programa había anunciado que Terelu se sometería también a un tratamiento para cambiar de imagen. Lo que había hecho que mucha gente la tachase de irresponsable,ya que hace unas semanas confesó que vuelve a padecer un cáncer de mamá y probablemente pasará por quirófano para realizarse una doble mastectomía.

#LasCamposCambioRadical ARRASAN CON UN 21.3!!!LÍDERES del prime time en TODAS las CC.AA

(TOP 5)

Canarias 26.8

Euskadi 25.2

Asturias 24.3

Murcia 23.4

Valencia 22.8 — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) 13 de septiembre de 2018

La colaboradora de 'Sálvame' apostó por un corte de pelo y una pequeña infiltración en su rostro para parecer más joven. «Me alegra que tengas el sentido del humor en estos momentos», le confesó la matriarca de la familia.

Como dato curioso, Asturias ha sido una de las comunidades donde más espectadores estuvieron pendientes del nuevo rostro de la hermana pequeña de Terelu.