Carolina de Mónaco presume de canas

Coincidiendo con la onomástica del difunto Rainiero III, el Principado de Mónaco ha celebrado su fiesta nacional, aunque este año más reducida por las restricciones de la pandemia. Los actos comenzaron el jueves en la catedral de Mónaco, donde los Grimaldi asistieron a una misa de acción de gracias. Desde allí se trasladaron al palacio donde tuvo lugar la tradicional toma de armas, un acto que la familia casi al completo presenció desde la escalinata de mármol.

Sonadas han sido las ausencias de Carlota Casiraghi, que lleva tres años sin acudir, pero más sorprendente aún ha sido la no presencia de su tía, Estefanía de Mónaco, que nunca ha fallado a esta cita oficial tan importante y sobre la que no ha habido aún explicación oficial.

Pero si alguien acaparaba el foco mediático esa era su hermana, Carolina de Mónaco, que, a sus 63 años, elegía el color negro para hacer gala, una vez más, de su elegancia innata.

La hermana mayor del príncipe Alberto eligió un conjunto de chaqueta y falda con un remate de plumas de Chanel Alta Costura que combinó con unos zapatos de tacón destalonados y unos pendientes de perlas.

Muy comentado ha sido su peinado ya que optó por una diadema ancha también negra que no ocultaba sus canas. La primogénita del príncipe Rainiero III y Gracia de Mónaco, tiene siete nietos, y ha decidido dejarse el pelo canoso y olvidarse del tinte.

Carolina siempre ha sido considerada una de las princesas más estilosas de Europa y tras este paso ha dejado claro que piensa seguir siéndolo por más que pasen los años. Fue el pasado septiembre cuando en un concierto al aire libre de la Ópera de Montecarlo en la plaza del Gran Casino se la vio más rubia que de costumbre. Ahora sabemos que se preparaba para darle la bienvenida a una melena de plata.

No es la primera aristócrata que ya no esconde sus canas. Hace meses que la reina Letizia y Kate Middleton empezaron a usar tintes que traslucen las canas dando un efecto de mechas, pero dando al mismo tiempo más naturalidad al pelo.

Volcada como abuela

Carolina, la princesa rebelde en su juventud, viuda y ahora distanciada de Ernesto de Hannover, su tercer marido aunque no separada legalmente -para no perder el título de princesa de Hannover- parece estar destinada a no ser feliz, aunque su aspecto diga lo contrario. Cerrada al amor desde hace años, vive volcada en su papel de abuela, sus labores benéficas, el ballet de Mónaco y la moda, sus grandes pasiones.

Con la boda de su hermano Alberto y Charlenne quedó en un segundo plano, y optó por potenciar un perfil más humano y familiar. Los monegascos la adoran y la consideran la más carismática de la familia. Solo hay que ver que medio país soberano lleva su nombre: desde calles a pabellones, pasando por muchas compatriotas.