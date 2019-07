Isa Pantoja renuncia al apellido de su madre Chabelita Pantoja. / Telecinco La joven emprende un nuevo camino musical y quiere hacerlo al margen de su familia CARLA COALLA Miércoles, 10 julio 2019, 19:18

Parece que al clan Pantoja le ha salido una nueva artista, aunque en esta ocasión, la protagonista quiere marcar la diferencia. Ella no es otra que Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja, que esta misma semana anuncia que emprende una carrera en solitario en el mundo de la música. Y no solo eso, sino que también quiere ser independiente y no permencer unida a su familia, para lo que está decidida a prescindir del apellido de su madre profesionalmente.

De hecho, la propia Isa Pantoja ha confesado que artísticamente va a optar por 'Isa P.' y que esa 'P' se pronuncie «pi, como al pronunciar la letra 'p' en inglés», ha confesado la joven. «Quiero quitarme el apellido totalmente. No voy a empezar de la mano de mi madre» ha dicho la hija de Isabel Pantoja, que también ha confesado que su primer tema se podrá cantar y bailar porque es estilo reguetón.

No es la única revelación con la que la hija de la tonadilleraha sorprendido esta semana, sino que también ha confirmado que «a mi hermano no le he enseñado mi canción. No me hablo con él», unas declaraciones que seguramente darán mucho que hablar, sobre todo después del regreso de Isabel Pantoja a España, de la que ha dicho que espera que su madre «no me eche la bronca».

La joven también ha estado en el ojo del huracán en los últimos días tras publicar su prima Anabel una instantánea junto a su hijo, Albertito. Todo tipo de críticas han caído sobre ella, pues la han acusado de no hacerse cargo del pequeño.