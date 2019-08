Chelo García Cortés ingresa en el hospital junto a Marta Roca La colaboradora de televisión se ha sometido este viernes a una operación tras sufrir una aparatosa caída en el plató de 'Sálvame' EL COMERCIO Gijón Viernes, 23 agosto 2019, 18:02

Chelo García Cortés ha sido operada este viernes después de que sufriese una aparatosa caída en el plató del espacio de Telecinco que la obligó a ser trasladada de urgencia al hospital en una ambulancia. ¿El resultado? 28 puntos de sutura en una enorme y profunda brecha que se esconde debajo del vendaje protector.

Lo que parecía quedarse simplemente en un susto ha terminado por convertirse en una pesadilla para la colaboradora de 'Sálvame' que, días después de acudir al hospital, los médicos le dijeron que tendría que ser intrvenida por una posible necrosis. Este mismo jueves, la colaboradora de Telecinco confesaba a sus compañeros, antes de ingresar en el hospital, que estaba deilusionada y preocupada.

«Las operaciones no me gustan, pero sé que estoy en buenas manos, pero no sé nada de cómo será, espero que sea lo más breve posible. Lo único que me preocupa es mi pierna porque tengo muchas ganas de volver al trabajo», decía. Aunque su gran angustia es más bien por el postoperatorio: «Animada me encuentro, la intervención no es complicada. Pero el postoperatorio es un poquito coñazo, voy a tener que estar quieta. Estoy más preocupada por el postoperatorio».

Menos mal que finalmente ha salido todo bien, según ha confesado su mujer este viernes a una revista del corazón. Ha asegurado que la operación ha sido todo un éxito y que Chelo García Cortés ya se encuentra en planta. Por el momento no ha querido dar más detalles, a la espera de lo que le digan los facultativos.