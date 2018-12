Chelo García Cortés desvela su verdadera edad La colaboradora de 'Sálvame' ha enviado un mensaje a través de su cuenta de Instagram EL COMERCIO Gijón Lunes, 3 diciembre 2018, 19:42

Chelo García-Cortés ha cumplido 67 años este 3 de diciembre, tal como ha desvelado felizmente desde su cuenta de Instagram. La colaboradora de 'Sálvame' ha publicado en las redes sociales cómo está pasando este día tan especial: con Maggie, en la playa y soplando las velas.

«¡Sí! ¡¡¡No es broma!!! Hoy cumplo 67, pero estoy feliz. Gracias a todos los que me habéis seguido este año. Preparaos, porque tengo cuerda para rato. Gracias por estar a mi lado. Os quiero a los amigos y, por qué no, también a los que no estáis conmigo #parasiempre», ha escrito junto a la instantánea.