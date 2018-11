Chicote publica una foto en la que muestra su sorprendente cambio Chicote en la presentación del programa de la sexta 'Te Lo Vas A Comer' el pasado mes de septiembre / EL CORREO El cocinero ha compartido una imagen de hace más de diez años en sus redes sociales EL COMERCIO Gijón Miércoles, 28 noviembre 2018, 19:36

31 kilos son los que separan al Chicote de hace un tiempo al de ahora. El cocinero más famoso de la televisión sorprendió a todo el mundo con un impresionante cambio en su presentación del programa '¿Te lo vas a comer?'.

Solo hay que tirar de archivo y ver las fotos de hace unos años para darse cuenta de que la transformación es más evidente. El mismo Chicote ha querido hacer ese ejercicio compartiendo en sus redes una imagen de hace más de una década.

«Foto de otros tiempos, Noviembre de 2004 creo. Ahora me veo y casi no me reconozco», confesaba el propio cocinero. Se trata de una publicación en las que Chicote lleva un Tataki de atún con ajoblanco y que aún sigue sirviendo, como él mismo comentaba.

Un evidente cambio que Alberto Chicote ha justificado en un cambio de hábitos en sus comidas al optar por alimentos más saludables y comenzar a hacer ejercicio físico.