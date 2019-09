El drama que vive la Chilindrina, ¿te acuerdas de ella? Gabriel Fernández era quien prestaba su voz para el inicio del programa de «El Chavo del 8», con la frase «Este es el programa número uno de la televisión» EL COMERCIO Gijón Viernes, 20 septiembre 2019, 10:52

María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, una de las protagonistas de El Chavo del 8, no está pasando por su mejor momento. La reciente muerte de su marido, Gabriel Fernández, con quien estuvo casada durante 48 años, la ha sumido en una grave depresión.

La reconocida actriz mexicana no solo cuidó a quien fuera el gran amor de su vida y padre de sus hijos durante años, sino que ahora tendrá que vivir con el dolor de no tenerlo a su lado.

«No tienen idea, lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta este momento, y lo mejor también, porque él no se ha ido, él sigue estando conmigo. Los dos hicimos una promesa de que tanto él como yo, el día que nos fuéramos, estaríamos juntos. Entonces él ha estado conmigo, estoy tranquila».

«Les agradezco muchísimo que hayan estado todo el día aquí afuera. Mi idea fue no hablar con nadie al respecto. Es un momento muy difícil. He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando qué podía decirles», dijo con tono serio.

María Antonieta afirmó que no sabe si quiere seguir viviendo: «Para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no», dijo.

El cuerpo del marido de 'La Chilindrina' fue incinerado / FACEBOOK

La salud de Gabriel se había visto afectada en los últimos meses. Incluso viajó a Estados Unidos para recibir tratamientos.

María Antonieta de las Nieves y su esposo, Gabriel Fernández. / TWITTER

En junio pasado María Antonieta de las Nieves había afirmado: «Fue para nosotros algo muy difícil, fueron casi ocho meses de estar en el hospital, porque fue una neumonía tras otra neumonía, un infarto en los riñones; no sabía yo que existían los infartos en esos órganos».

Gabriel Fernández era quien prestaba su voz para el inicio del programa de El Chavo del 8, con la frase «Este es el programa número uno de la televisión».