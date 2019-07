Christian González: «Lo de Sánchez e Iglesias arreglábase con un cachopu y una botella de sidra» Christian González bromea en el plató de rodaje. / Hugo Álvarez Christian González - Cocinero El chef más 'remangosu' de la televisión vive el verano «bastante apurao» | «La autenticidad y cordialidad de los asturianos nos diferencia del resto y nos da valor, eso apréciase fuera» PABLO A. MARÍN ESTRADA Jueves, 25 julio 2019, 01:36

Christian González (Sotrondio, 1978), el cocinero más 'remangosu' de la TPA, pasa el verano cocinando a diario ante las cámaras y afirma que el viaje de su vida, el que sigue emprendiendo siempre es a Penarronda, en Castropol, la tierra de su abuela: «De guaje tardábamos más de tres hores y era como ir a China. No hay otru viaje que recuerde mejor». Allí y en El Condao, donde vive, entre guiso y guiso, respira.

–¿Cómo lleva el verano?

–Bastante apurao. Entre ir todas las tardes a cocinar en 'Siempre al día' y mi otro trabajo en una empresa de franquicias, tiempo, muy poco. Alguna escapadina hago al monte o a la playa, pero los veranos de ahora no son como los de neñu.

–Ahora guisa en directo, ¿una aventura de riesgo?

–Home, claro que tien riesgos, porque te puede quemar algo o cualquier otro imprevisto, pero ye más guapo, y como no actúo, soy igual en la tele que fuera, no me cuesta nada.

–Y usted que recorrió la región de chigre en chigre, ¿cuál es el secreto mejor guardado de Asturias?

–Nuestra forma de ser. Tien una parte buena y otra mala, somos algo 'cerraúcos', pero la autenticidad y cordialidad que tenemos la hay en pocos sitios. Es un gran tesoro, nos diferencia del resto y nos da valor ser así. Eso apréciase fuera.

–¿Lo de Sánchez e Iglesias se arreglará?

–Seguro. Con un buen cachopu y una botella de sidra arreglábase todo. Namás con que pasaran el Negrón, olvidábense-yos todes les penes.

–¿Qué le produce el efecto de una insolación?

–Lo que está ocurriendo en Asturias, este declive me produce insolación en verano y en invierno, con sol y nublao. Sobre todo pensando en mi hija de cinco años. No le veo futuro aquí y pensar que se tenga que marchar, me da miedo y una tristeza enorme. Yo marché y y volví, pero estos neños no van a poder ni volver.

–¿Alguna receta para evitarlo?

–Tal vez volver a los inicios, darle más importancia a la gente y a lo que tenemos aquí. Nuestro problema es que lo de fuera siempre fue mejor. Cuando-y veamos les oreyes al llobu y nos demos cuenta de que no lo hay como lo que tenemos aquí, empezará a cambiar todo.

–¿Qué le resulta refrescante?

–Préstame ver venir a la gente, el turismo. Que vengan y repitan porque se les atiende bien y hay buen servicio, eso me resulta muy refrescante. Al menos, el turismo es una ventana abierta para avanzar. Hunosa hubo una y hay que moyar el culo para buscar otras opciones.