Para el cielo, Romerales El sargento Romerales. Formó pareja policial en 'Farmacia de Guardia' con Encarni (la actriz María Garralón), que popularizó la frase «Para dentro, Romerales». / R. C. El actor Cesáreo Estébanez muere a los 77 años. Se hizo famoso por su papel de policía local en 'Farmacia de guardia' FERNANDO MIÑANA Lunes, 31 diciembre 2018, 05:12

Nunca lució los galones del protagonista, pero vivía feliz y realizado como eterno secundario. Así, como actor de reparto, hizo carrera en todos los frentes: teatro, cine y televisión. Pero la popularidad de Cesáreo Estébanez se la proporcionó una serie del maestro de las series, Antonio Mercero, quien le convenció para que no dejara el papel que acabaría colocándole frente al sofa de millones de españoles durante un lustro, el sargento Romerales de 'Farmacia de guardia'. El cómico murió ayer a los 77 años de edad.

Estébanez nació en 1941 en Palazuelo de Vedija, una aldea de Tierra de Campos, en Valladolid, y murió en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, donde residía desde hace un cuarto de siglo junto a Paloma, su mujer. Aunque su cuerpo fue trasladado ayer hasta Palencia, donde se crió, donde tiene una calle con su nombre y donde hoy se celebrará el funeral. Nunca dio demasiada importancia a eso de dónde es uno y le gustaba bromear que él era de donde pagaba los impuestos.

Hizo más teatro que televisión y trabajó en el cine para algunos de los grandes del cine nacional, como Carlos Saura, Pilar Miró, Mario Camus, Vicente Aranda, Manuel Gutiérrez Aragón o Álex de la Iglesia, pero la fama se la proporcionó la televisión. Sobre todo gracias a la serie 'Farmacia de guardia', que se convirtió en la más vista de la historia desde que existían las cadenas privadas. A las órdenes de Mercero, en la primera mitad de los 90, interpretó al sargento Romerales, un policía que patrullaba junto a Encarni (la actriz María Garralón) en el barrio de la farmacia y que siempre que se atrancaba con la puerta de la botica, su compañera le repetía una frase que adoptaron con regocijo millones de españoles: «Para dentro, Romerales».

Estébanez hizo mucho más, incluido otro papel televisivo muy visto, 'El Trampas', de la serie 'Menudo es muy padre', pero para el gran público ya nunca dejó de ser el sargento Romerales. El actor, un hombre sin grandes complejos, lo acató con naturalidad. «Asumo perfectamente lo que soy y lo que tengo», declaró en una entrevista con 'El Norte de Castilla', el periódico al que también le habló de su eterno rol de secundario. «En el mundo del espectáculo, las características que requiere un primer actor no las tenemos todos, lo que no quiere decir que seamos peores actores», declaró antes de añadir lo siguiente: «Desde el principio no tuve ningún problema. Si eres listo, desde muy joven lo asumes, no con resignación sino con inteligencia. Ni me preocupa, ni me ha preocupado, ni me preocupará». En 1993 fue premiado como el 'Mejor secundario' por la Unión de Actores y Actrices.

Lo aceptó desde sus inicios, cuando dejó Medicina, la carrera que había elegido intentando seguir la vocación de su padre, para trabajar en 1969 a la sombra de María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga en la obra teatral 'Rosas rojas para mí'. Después daría el salto a la televisión, en 'Estadio 1', y después al cine, donde apareció en títulos como 'El Lute', 'Atún y chocolate', '800 balas', 'El perro del hortelano' o 'La noche de los girasoles'. Trabajos que alternó con series de mucho éxito, aunque ninguna como 'Farmacia de guardia', donde se ganó el cariño del público como el sargento Romerales.