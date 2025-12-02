El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José María Almoguera EP

El clan Campos en vilo: José María Almoguera tiene que pasar por quirófano

El hijo de Carmen Borrego tendrá que operarse para cambiar el marcapasos que lleva desde hace años

Joaquina Dueñas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:27

Comenta

La familia Campos acaba de llevarse un disgusto al conocer que José María Almoguera tendrá que pasar por quirófano más pronto que tarde. Ha sido Leticia Requejo quien ha informado en el programa 'El tiempo justo' de Telecinco que al hijo de Carmen Borrego le está fallando el marcapasos. «Presenta anomalías, motivo por el cual, la semana pasada, José María Almoguera recibió una llamada de la Fundación Jiménez Díaz, el hospital que controla su enfermedad, informándole de que era urgente reemplazar el marcapasos y que debía ser intervenido lo antes posible», ha explicado.

«Está a la espera de la llamada que le indique cuándo se llevará a cabo la operación, y tanto él como su entorno muestran gran preocupación por la gravedad y la delicadeza de este procedimiento», ha apostillado la periodista. Fue durante su estancia en 'Gran Hermano Dúo' cuando el nieto de María Teresa Campos habló de la dolencia cardíaca que le impedía participar en las pruebas del concurso. Se trata del síndrome de Brugada cuya principal consecuencia es la predisposición a la aparición de arritmias y muerte súbita. Un trastorno poco frecuente que le diagnosticaron a los 23 años.

