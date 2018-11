Cristiano Ronaldo se gasta 31.000 euros en vino en Londres Cristiano Ronaldo y Georgina. / INSTAGRAM El futbolista ha disfrutado de una escapada a Londres en compañía de Georgina Rodríguez y no ha escatimado en gastos ELCOMERCIO.ES Jueves, 15 noviembre 2018, 20:14

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han disfrutado de una romántica escapada de vacaciones en Londres, donde la pareja no ha escatimado en gastos. Se han alojado en el hotel Bulgari situado en el barrio de Knightsbridge cuyas habitaciones rondan los 10.000 euros por noche, han asistido a un partido de Novak Djokovic en la ATP Finals, han ido a ver una obra de ballet en la Royal Opera House y has disfrutado de varias comidas y cenas en algunos de los restaurantes más caros de la ciudad.

La pareja no dejó pasar la oportunidad de visitar junto a unos amigos uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Se trata de Scott's, un local situado en el exclusivo bario de Mayfair cuya especialidad es el marisco. Una vez allí, según explica el diario británico 'The Sun', tan solo pasaron 15 minutos en el local, tiempo suficiente para gastar la astronómica cifra de 31.000 euros tan solo en vino.

El vino más caro del mundo

El caldo en cuestión se trata de una botella de Richebourg Grand Cru, un borgoña considerado como el vino más caro del mundo y cuya botella costaba 20.000 euros. Después, pidieron otra botella, un Pomerol Petrus del 82, vino que supera los 10.000 euros por botella.

Pese a gastar más de 30.000 euros en la bebida, al parece ni siquiera terminaron las botellas: «No habían reservado y simplemente se sentaron en el bar. Tomaron alrededor de un vaso y medio de vino cada uno antes de salir. Ni siquiera terminaron la segunda botella», han declarado varios testigos presenciales al medio inglés.

El Richebourg Grand Cru elaborado por Romanée-Conti es un sinónimo indiscutido del prestigio, grandeza y perfección de los vinos de Borgoña, que desde hace años ocupa un lugar en la lista de los 50 vinos más caros del mundo. La excelencia de los diferentes terruños que integran el domaine, el tratamiento ejemplar de las viñas y de las vinificaciones, son los fundamentos que definen la asociación ideal entre los atributos de la naturaleza y el buen hacer del hombre. Los vinos que elabora esta inigualable propiedad en Richebourg se distinguen por su densidad aromática, plenitud, estructura y majestuosa armonía.

Por su parte, el segundo vino que escogieron, un Petrus Pomerol 82 se trata de un caldo único, el más concentrado y rico de la región vitícola de Pomerol dentro de Burdeos. Sus grandes añadas poseen una textura untuosa y una fortaleza en el paladar que recuerdan a un buen Oporto; sin embargo, «el secreto de la grandeza de Petrus reside en su remarcable equilibrio y su penetrante aroma, que lo diferencian, no sólo del resto de Pomerols sino también del resto de vinos», afirman desde la web especializada en vino Lavinia.