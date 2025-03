Cristiano Ronaldo y Georgina se casan en secreto

EL COMERCIO Gijón Miércoles, 20 de noviembre 2019, 17:21 Comenta Compartir

Quizás no sea el mejor momento a nivel futbolístico de Cristiano Ronaldo. Pese a que el astro portugués ha conseguido recientemente la clasificación con su selección para la Eurocopa 2020, su situación actual en la Juventus no es la ideal. Ronaldo ha sido sustituido en los dos últimos encuentros y el jugador salió directamente del campo para dirigirse a los vestuarios y no al banquillo hasta el final del partido, como suele ser habitual.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo ha encontrado la calma a nivel personal. Su relación con Georgina solo podría ser insuperable si la española se tuviese mejor relación con la madre de Ronaldo, Dolores Aveiro.

Este es el punto clave por el que Cristiano y Georgina se habrían casado en secreto, tal y como indica la revista italiana 'Novella 2000'. El enlace se habría celebrado en Marruecos de acuerdo con las revelaciones apuntadas por al menos 14 medios portugueses de comunicación.

El secretismo que ha envuelto la boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estaría motivado por la mala relación entre suegra y nuera, por lo que Cristiano Ronaldo habría preferido celebrar el matrimonio sin que hubiera imágenes de por medio.

La sorpresa causada es mayúscula y los seguidores del portugués inundan las redes sociales con mensajes de felicitación y de asombro, aunque también hay extrañeza por la hipotética forma inesperada de proceder.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen cuatro hijos, de los que una —Alana Martina— la tuvieron en común.