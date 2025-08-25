El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La actriz Cristina Castaño EFE

Cristina Castaño presenta a su primer hijo

La actriz de 'La que se avecina' anuncia en redes sociales que ha dado a luz

Leire Moro

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:32

Hace unos pocos meses, Cristina Castaño anunciaba que estaba embarazada de su primer hijo. Este domingo, la actriz de 'La que se avecina' ha presentado en sus redes sociales a León. «Mi bebé y yo ya estamos juntos. Es un niño y se llama León». Estas han sido las primeras palabras públicas de Cristina tras el nacimiento.

La actriz ha querido agradecer al equipo de maternidad del Hospital Quirón de Pozuelo el trato recibido. «No he podido estar mejor atendida. Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital», ha expresado Cristina.

También ha tenido una mención especial para su familia. «Por un lado, mi hermana Marga, que me acompañó en el parto y me ha cuidado y me cuida como siempre lo ha hecho. Marga es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo. GRACIAS SIEMPRE, HERMANA».

Finalmente, ha agradecido a la Dra. Alexandra Henriquez, su ginecóloga, con la que ha vivido todo el proceso del embarazo. «Ponerme en tus manos ha sido la mejor decisión para el momento más importante de mi vida: Dar a luz a mi hijo. GRACIAS ETERNAS, AMIGA».

