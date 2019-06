Nueva oleada de críticas a Cristina Pedroche Cristina Pedroche. / Instagram de Cristina Pedroche La presentadora ha tenido que soportar los insultos de algunos de sus seguidores CARLA COALLA Viernes, 14 junio 2019, 21:08

Cristina Pedroche vuelve a ser víctima de una oleada de críticas tras publicar una fotografía en Instagram. La presentadora no solo ha aprovechado para lucir sendos colgantes con las iniciales XO, símbolo de su marido, el cocinero Daviz Muñoz. También ha mostrado una gran sonrisa que ha sido utilizada por algunos de los usuarios de la red social para volver a atacarla.

«Da mucho asco la verruga de tu nariz», ha comentado uno de los usuarios de Instagram, a lo que otro ha añadido «qué pesada eres, además de fea», incluso le han dicho que «sales con nariz de pinocha». Unas críticas a las que Cristina Pedroche ha vuelto a hacer caso omiso, aunque es posible que en algún momento haga mención a lo ocurrido.

Así lo hizo cuando tuvo que soportar la oleada de críticas que iban dirigidas contra su peso. Cristina Pedroche se mostró, evidentemente más corpulenta, y no fueron pocos los que comenzaron a insultarla y a meterse con su aumento de peso, llegando a llamarla «la ballena de Vallecas». Ella no se cortó a la hora de hacer ilusión a estos insultos, incluso en una entrevista concedida a Risto Mejide quiso explicar que no estaba de acuerdo con los comentarios y que le parecían que estaban lanzando una imagen equivocada de lo que es estar pasada de peso, dando una lección de educación y de saber estar.